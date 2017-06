Uefa, ecco i migliori 10 allenatori della storia: out Ancelotti e Guardiola

Nella top ten dei migliori allenatori di tutti i tempi non c’è spazio per Guardiola e Ancelotti. Pep e Carletto sono stati esclusi infatti dalla lista pubblicata sul proprio sito ufficiale dalla UEFA, che ha scelto i migliori tecnici a partire dal 1954 (anno della fondazione della Federazione). Si tratta degli allenatori che "hanno avuto maggior impatto nel calcio europeo" ed evidentemente i 21 trofei conquistati dallo spagnolo e le tre finali in cinque anni dell'italiano non sono stati sufficienti per una nomination. Tra i migliori tecnici di sempre ci sono il maestro di Pep, Cruyff, e l'eterno rivale José Mourinho, mentre l'unico italiano è Arrigo Sacchi.

Questa la top ten: Brian Clough, Johan Cruyff, Vicente Del Bosque, Alex Ferguson, Helenio Herrera, Udo Lattek, Valeri Lobanovskiy, Rinus Michels, José Mourinho e Arrigo Sacchi.