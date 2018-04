Altro Calcio Turchia, tifoso del Denizlispor sulla gru per seguire la partita

"Tre metri sopra il cielo" magari no, ma sopra lo stadio, quello sì. L'amore per la propria squadra non conosce limiti, soprattutto in Turchia: un tifoso del Denizlispor aveva ricevuto un "daspo" (per dirla all'italiana) di 12 mesi, così per ovviare alla squalifica ha noleggiato una gru. E il 5-0 al Gaziantespor l'ha visto da lassù, portando il mezzo nei pressi dello stadio...