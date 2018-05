Altro Calcio Turchia, il Besiktas diserta la Coppa: Fenerbahçe in finale

Il Besiktas è stato di parola e non si è presentato in campo per l'ultima parte della semifinale di ritorno della Coppa di Turchia contro il Fenerbahce. La partita era stata interrotta lo scorso 19 aprile al 57' dopo che un oggetto lanciato dagli spalti aveva colpito e ferito alla testa Senol Gunes (tecnico del Besiktas) e la Federazione turca aveva deciso di far finire la gara a porte chiuse. Decisione contestata dal Besiktas, che ha deciso di non presentarsi in campo e accettare la sconfitta a tavolino. In finale di andrà dunque il Fenerbahce, per il Besiktas si profila ora la squalifica dalla coppa nazionale per la prossima stagione e anche una multa da quasi 800 mila euro.