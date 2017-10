Altro Calcio Turchia, dramma Eboué: avrebbe contratto l'AIDS

Una bruttissima notizia dalla Turchia scuote il mondo del calcio. L'ex calciatore di Arsenal e Galatasaray, Emmanuel Eboué, sarebbe risultato positivo al virus HIV in occasione delle visite mediche svolte per il Turk Ocagi Limasol. Dopo più di un anno di inattività, infatti, l'ivoriano sarebbe dovuto tornare al calcio giocato con il club appartenente alla massima serie del campionato (non riconosciuto dalla Fifa) della Repubblica turca di Cipro del Nord. Il procuratore Tekin Birinci, pur non confermando la malattia, ha ammesso: "Sono stati riscontrati dei gravi problemi medici, dei valori sanguigni anormali. Non è giusto rilasciare ulteriori commenti al momento. Nei prossimi giorni Eboué farà dei controlli in Inghilterra per capire quanto sia serio il problema". In bocca al lupo Emmanuel.