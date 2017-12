Altro Calcio Tunisia, con la Libia basta lo 0-0: ai Mondiali 12 anni dopo

È la Tunisia la quarta nazionale africana qualificata a Russia 2018. La squadra di Maâloul ha pareggiato 0-0 con la Libia allo Stade Olympique de Radès e ha conquistato il punto necessario per chiudere il girone A al primo posto con 14 punti e da imbattuta e per tornare ai Mondiali 12 anni dopo l'ultima volta. Per la Tunisia sarà la quinta storica apparizione alla fase finale di un Mondiale e finora in ogni circostanza non è mai riuscita a superare il primo turno. Oltre alla Tunisia già qualificate anche Senegal, Nigeria ed Egitto.