Altro Calcio Tragedia a Medellin, aereo si schianta con a bordo la squadra del Chapecoense

Ambulanze e soccorritori nei pressi del luogo dove è precipitato l'aereo con 81 persone a bordo. Il volo era in viaggio verso l’aeroporto internazionale di Medellin. Tra i passeggeri anche la squadra di calcio del Chapecoense, in viaggio verso la Colombia per la finale della Coppa Sudamericana.