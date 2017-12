Altro Calcio Totti: "Niente Italia al Mondiale? Andremo in vacanza..."

Francesco Totti, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, si ritirò dalla Nazionale proprio subito dopo il trionfo in Germania. Ha lasciato il calcio, invece, solo 11 anni dopo, la scorsa primavera. E a chi gli ha chiesto, oggi, della mancata qualificazione degli Azzurri a Russia 2018, ha risposto con filosofia secondo quanto riporta l'Ansa: "Andremo in vacanza...". Per chi fosse preoccupato delle mancate grigliate, ecco la soluzione.