Altro Calcio Totti, cena da star con Ronaldo, Figo, Maldini e...

Metti una sera da star a cena. Nei commenti degli utenti di Facebook sotto la foto postata da Francesco Totti sul sul profilo ufficiale, il sentimento prevalente è l'invidia. In senso buono, naturalmente. Con l'ex capitano della Roma, allo stesso tavolo, c'è il gotha del calcio tra gli Anni 90 e 2000: Ronaldo (il Fenomeno), Luis Figo, Paolo Maldini, Carles Puyol, Roberto Carlos, Vincent Candela. Niente male, no? La cena si è tenuta a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita: è stata organizzata da un emiro locale per festeggiare la qualificazione ai Mondiali della nazionale araba.