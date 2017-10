Altro Calcio Tottenham, Pochettino esalta Kane: "meglio di CR7"

9 gol in 8 partite da inizio stagione e la splendida tripletta con cui ha steso l'Apoel Nicosia, Harry Kane è decisamente l'uomo del momento in casa Tottenham e il suo tecnico se lo coccola. “Sono innamorato di Kane - ha detto Pochettino - Ora mia moglie è gelosa e anche la sua. Penso sia incredibile, ha delle qualità speciali davanti alla porta. Tutti gli attaccanti di questo livello hanno qualcosa di speciale, sono dei killer”. In Inghilterra da qualche tempo i media stanno paragonando l'inglese a Cristiano Ronaldo e a riguardo l’allenatore argentino ha le idee chiare: “Cristiano è un giocatore fantastico, uno dei migliori, ma anche Harry è uno dei migliori e forse è anche meglio perché è più giovane“.