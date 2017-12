Altro Calcio Tottenham, Kane supera Messi nei gol del 2017: 56 a 54

Harry Kane finisce il 2017 come l'aveva iniziato: segnando. Il primo gennaio una doppietta contro il Watford, questo 26 dicembre tripletta contro il Southampton (poi finita 5-2), cinque segnature che aprono e chiudono un'annata strepitosa per l'attaccante del Tottenham che così raggiunge due record. Dopo aver raggiunto Shearer a quota 36 gol in Premier League in un anno solare lo supera a 39 e inoltre diventa il giocatore che ha segnato più gol in partite ufficiali considerando i top campionati europei: 56 gol contro i 54 di Messi, i 53 di Cristiano Ronaldo e Lewandowski e i 52 di Cavani.