Altro Calcio Torrese, Aruta torna in campo a 47 anni

Tanti anni tra C2 e C1, un'occasione in serie B al Pescara tra il 1997 e il 1998, poi la notorietà al Cervia all'interno dello show Mediaset Campioni (allenatore il nostro Ciccio Graziani), Eccellenza, Promozione per un totale di 370 gol e oggi ospite fisso di Uomini e Donne di Maria De Filippi ma la carriera di Sossio Aruta non è ancora finita. Il "Re Leone", 47 anni compiuti, ha firmato per l'ASD Torrese, formazione di Prima Categoria, e ha dichiarato: "Arrivo a 400 gol e poi smetto ma prima vorrei vincere lultimo campionato di questa lunga carriera".