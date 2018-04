Altro Calcio Toronto, Giovinco perde la Champions ai rigori

Sebastian Giovinco ci era già passato due anni fa nella finale di Mls e ha rivissuto lo stesso "dramma" sportivo: perdere un trofeo ai rigori. Stavolta era quello più importante, la Champions del Centro-Nord America che lo avrebbe portato a giocare il Mondiale per club: il suo Toronto ha compiuto l'impresa di rimontare il Chivas Guadalajara in Messico, vincendo 2-1 dopo aver perso con lo stesso risultato all'andata in Canada. Proprio l'ex attaccante della Juve ha segnato il gol del sorpasso che ha permesso di ribaltare il risultato dopo il gol iniziale di Pineda e portare la sfida ai rigori. Giovinco ha realizzato il proprio penalty, i compagni hanno fatto peggio e con l'errore di Osorio e quello decisivo dell'ex romanista Michael Bradley.