Altro Calcio Torna il Milano Football Festival, in palio anche il derby

L'Accademia Internazionale Calcio (Centro di Formazione Inter) ha inaugurato la diciottesima edizione del Milano Football Festival (14-16 aprile), manifestazione a carattere internazionale dedicata a tutte le categorie giovanili, dagli Allievi classe '00 ai Pulcini 2008: madrina della serata la nostra Giorgia Rossi. Il Milano Football Festival è il più prestigioso tra gli eventi organizzati dall'Accademia Internazionale nel corso della stagione: 16 Nazioni (Cina, Stati Uniti, Cipro, Colombia, Francia, Svizzera, Germania, Italia, Libano, Finlandia, Danimarca, Serbia, Spagna, Estonia, Lituania, Malta), 7 regioni italiane (Lombardia, Liguria, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Calabria e Sardegna), 66 società e 132 squadre iscritte. I 2088 giocatori partecipanti disputeranno 290 gare in 8 centri sportivi diversi accompagnati da 400 dirigenti e allenatori. Ciliegina sulla torta, la possibilità per 910 ragazzi di andare allo stadio Meazza di Milano per assistere al derby Inter-Milan sabato 15 aprile.