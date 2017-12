Altro Calcio Toni, Camoranesi, Mancini, Chivu: ecco i nuovi allenatori

Tre campioni del mondo, un eroe del Triplete, il mago dell'Olimpico, vecchi capitani di lungo corso: c'è il meglio tra gli ex calciatori che hanno conseguito il patentino Uefa A che consentirà loro di allenare fino in Serie C, in attesa del master di Coverciano che completerà il percorso.