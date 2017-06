Altro Calcio Tevez salta la partita e si diverte a Disneyland: furia dei tifosi

I tifosi dello Shanghai Shenhua contro Tevez. L'attaccante argentino ha infatti saltato la partita contro lo Changchun Yatai per un infortunio muscolare ed è andato a divertirsi al parco Disneyland di Shanghai come testimonia una foto che circola sui social con il giocatore abbracciato a Topolino. I supporter della squadra cinese hanno inondato gli stessi social di proteste accusando la punta di guadagnare 38 milioni di euro per spassarsela...