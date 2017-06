Altro Calcio Tevez, Lavezzi, Pellè, Guarin &co. I pentiti della Cina...

Attirati dai milioni cinesi e da stipendi fuori dal comune, molti giocatori negli ultimi mesi si sono trasferiti dall'Europa all'Asia, ma quasi nessuno sembra felice della scelta fatta. Forse perchè i soldi non fanno la felicità. "In Cina per soldi, scelta incomprensibile a 25 anni" aveva detto qualche mese fa Klopp commentando la scelta di Oscar e i fatti sembrano dargli ragione. Pellè, che guadagnerà 40 milioni in due anni e mezzo, sarebbe già stufo dello Shandong Luneng e Guarin ha più volte detto che gli manca l'Inter e spera di tornare. Ultimo in ordine di tempo è stato Carlos Tevez, che per bocca del suo agente ha fatto sapere di volere tornare al Boca: "Vuole chiudere la carriera in Argentina".