Altro Calcio Tannane: "Las Palmas? Ho sbagliato. Non sapevo fosse un'isola"

Viva la sincerità. Oussama Tannane ha salutato dopo soli sei mesi il Las Palmas ed è tornato in Francia, al Sain Etienne (dove evava giocato nella stagione 2016-17). A Le10 Sport l'attaccante marocchino ha spiegato perché non ha funzionato con la formazione gialloblu: "Dal punto di vista umano per me è stato difficile vivere lì anche perchè ho avuto difficoltà con la lingua e non c'erano con me gli amici e la mia famiglia. Quando sono arrivato al Las Palmas non sapevo nemmeno che si trattasse di un'isola. Devo dire che sarebbe stato meglio non accettare l'offerta della squadra spagnola quando è arrivata".