Svizzera, la fidanzata di Seferovic contro i tifosi: "Ingrati"

la fidanzata di Seferovic contro i tifosi: "Ingrati"

La Svizzera si è qualificata a Russia 2018 non senza qualche patema di troppo. L’andata in Irlanda del Nord è terminata 1-0 per gli elvetici che, a Basilea, hanno tenuto lo 0-0 con qualche brivido nel finale, complice la prestazione non eccellente degli attaccanti. Tra questi, da sottolineare la prova negativa di Haris Seferovic, che ha sprecato almeno tre occasioni ed è uscito dal campo subissato dai fischi. In difesa dell’attaccante del Benfica, è scesa in campo la fidanzata Amina, che è entrata a gamba tesa su Instagram lanciando un duro messaggio ai critici nelle sue stories: “Russia, arriviamo. E, per iniziare, facciamo chiudere la bocca agli ingrati e agli ignoranti”.