Svezia ko 2-1 con il Cile in amichevole

Il Cile (che non parteciperà ai Mondiali di Russia 2018) festeggia a Stoccolma. Nell'amichevole andata in scena alla Friends Arena la Nazionale di Rueda vince 2-1 contro la Svezia (inserita nel girone F della Coppa del mondo). Arturo Vidal apre le marcature al 22' con un gran destro sugli sviluppi di calcio d'angolo ma un minuto più tardi Toivonen pareggia grazie a una precisa conclusione da distanza in area avversaria. Al 90' la rete decisiva messa a segno da Bolados da distanza ravvicinata dopo una respnta di Nordfeldt.