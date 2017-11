Altro Calcio Svezia-Italia, Nazionale col 3-5-2: Immobile favorito, Belotti rischia

Gian Piero Ventura sembra ormai aver deciso: in Svezia, per la gara d'andata del playoff mondiale, ltalia giocherà con il 3-5-2 tornando al modulo di Conte e abbandonando il suo 4-2-4 utilizzato per la maggior parte delle partite di qualificazione. Scelte praticamente fatte, l'unico dubbio è relativo alle due punte: Immobile e Zaza i favoriti, anche perché, nonostante la lunga assenza dal giro del centravanti del Valencia, i due hanno fatto coppia spesso proprio con Conte in panchina. L'attaccante della Lazio sembra sicuro di giocare, in ogni caso, Eder contende il posto da titolare a Zaza, Belotti e Insigne sarebbero gli esclusi eccellenti, oltre al jolly Florenzi.