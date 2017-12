Altro Calcio Svezia-Italia, Bonucci a terra per una gomitata, i tifosi fischiano

Leonardo Bonucci nel mirino dei tifosi anche in Svezia. Il passaggio dalla Juve al Milan o il difficile avvio in rossonero non hanno nulla a che fare con i fischi ricevuti a Solna a ogni pallone toccato: il difensore ha subito una gomitata da Toivonen dopo il primo giro di lancette e il pubblico ha cominciato a inondarlo di fischi, convinto che avesse simulato.