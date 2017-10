Altro Calcio Svezia, il bomber gioca negli Emirati Arabi...

Pericoli veri e presunti, vecchie conoscenze della Serie A: ecco cosa deve aspettarsi l'Italia nel playoff mondiale. La Svezia si è classificata al secondo posto nel gruppo con la Francia con 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. In trasferta ha perso tre gare su cinque: in Francia, Bulgaria e Olanda. Ma in casa è pericolosa e ha battuto la Francia al 94' con un gol di Toivonen.