Altro Calcio Sutton, Shaw ha troppa fame e... mangia in panchina!

Se era un idolo del web prima, figuriamoci adesso. Wayne Shaw, secondo portiere del Sutton, ha dato spettacolo in panchina durante la sfida di FA Cup con l'Arsenal. Il 45enne, che pesa 120 kg, non ha infatti resistito alla fame e ha mangiato un panino in panchina...