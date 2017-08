Altro Calcio Supercoppa spagnola, Cristiano Ronaldo imita Messi

L'occasione era troppo ghiotta e Cristiano Ronaldo non l'ha mancata: dopo aver segnato il 2-1 nell'andata della finale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid, si è tolto la maglietta esibendola al Camp Nou e facendo il verso alla stessa esultanza di Messi nel Clasico in campionato. Ma CR7 è nel centro della bufera: ammonito per l'esultanza, ha ricevuto il secondo giallo per una simulazione. Dopo il cartellino rosso, Ronaldo ha dato "una lieve spintarella all'arbitro in segno di disaccordo" (come si legge nel referto arbitrale) e ora rischia una lunga squalifica, dalle 4 alle 12 giornate.