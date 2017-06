Altro Calcio Supercoppa: Juventus, primo allenamento a Doha in compagnia di Xavi

Primo allenamento a Doha per la Juventus in vista della Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno ricevuto la gradita visita di Xavi, che dopo aver lasciato il Barcellona è diventato capitano dell'Al-Sadd proprio in Qatar. A fine allenamento, tutti nella tipica Bayt Achiar con Evra che ha trovato un nuovo amico: un falco!