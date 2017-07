Altro Calcio Supercoppa italia, Lazio-Juve il 13 agosto allo stadio Olimpico

Dopo tre edizioni in giro per il mondo tra Cina e Qatar, la finale di Supercoppa italiana torna nei confini nazionali: Juventus e Lazio si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma, che ha peraltro già ospitato la stessa sfida nel 2013 (4-0 per la Juventus il risultato finale). Il prossimo 13 agosto, fischio d'inizio alle 20.45, la Lazio potrà dunque contare sull'appoggio del proprio pubblico.