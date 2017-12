Altro Calcio Sunderland, il tifoso segue la partita a pantaloni abbassati

Sabato non è stato un buon pomeriggio per i tifosi del Sunderland, che hanno visto la propria squadra perdere in casa contro il Reading, e in particolare per un tifoso che si è visto comparire su ogni social. Seduto su un seggiolino ma a pantaloni completamente abbassati, è stato accusato di aver defecato e urinato ma si è difeso: "Sì, sono io ma sttavo male e non ricordo nulla. Comunque non ho fatto niente di tutto ciò, lo ha confermato anche la polizia".