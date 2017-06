Altro Calcio Sunderland, il baby tifoso Bradley realizza il proprio sogno

Cinque anni di età ma, purtroppo, soltanto pochi mesi ancora di vita. Il piccolo Bradley Lowery, tifosissimo del Sunderland, è sceso in campo prima della partita dei Black Cats contro il Chelsea di antonio Conte realizzando così il suo sogno più grande. Ha giocato e calciato insieme ai calciatori prima del fischio d'inizio e ha anche posato per una foto insieme ai campioni del Chelsea. Una storia che ha commosso l'intera Inghilterra e non solo.