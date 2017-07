Altro Calcio Sunderland, Defoe coccola Bradley a letto

Jermain Defoe è diventato ufficialmente un giocatore del Bournemouth pochi giorni fa. Ma non dimentica Bradley Lowery, il bambino malato terminale di cancro tifoso del Sunderland che ha conosciuto durante la sua permanenza ai Black Cats. "Brad è molto debole - ha scritto la mamma in un post sulla pagina Facebook dedicata -, respira a fatica, ma continua a lottare. Ha insistito per fare una festa e ha invitato i suoi cugini e la sua fidanzata Poppy. Si sono sdraiati tutti sul letto per farsi le coccole, e credo che sia stato il suo modo per salutarli. Nella notte è arrivato il suo migliore amico, Jermain, ed è stato commovente vedere la reazione di Bradley. Era felicissimo ed è rimasto sdraiato a lungo a farsi accarezzare. Bradley si sentiva molto rilassato tra le sue braccia".