Altro Calcio Sudan, Hitler "gigante" nella coreografia

La follia ultrà non ha limiti in qualunque parte del mondo: i tifosi dell'Al Hilal Omdurman, squadra del Sudan, hanno accolto la loro squadra in campo con una coreografia da brividi, ma tutt'altro che emozionante. Prima della partita contro l'Al Merreikh, infatti, allo stadio è stata esposta un'immagine di Adolf Hitler di grandissime dimensioni. Ad accompagnarla alcune scritte nel nostro alfabeto: oltre a Lions, parte nel nome del gruppo di sostenitori organizzati, si legge anche "Holocaust", olocausto in inglese. La polizia è intervenuta per far rimuovere lo striscione.