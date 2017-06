Altro Calcio Sudamericano Under 17, stravince il Brasile

Il Brasile ha trionfato nel Sudamericano Under 17. Con disinvoltura, la Seleçao ha battuto i padroni di casa del Cile, in uno stadio gremito: Paulinho, Lincoln e Alan segnano le reti decisive. La generazione del 2000 conferma di essere fenomenale:imbattuta nel 2015 da Under 15, si ripete due anni più tardi: il Brasile ha giocato in maniera impeccabile rifilando un 5-0 categorico al Cile, all'Estadio Tenente Rancagua. Si tratta della 12° conquista per il Brasile Under 17, nella Sudamericana. Il capocannoniere, Vinicius Junior del Flamengo, non ha segnato in finale ma non c'è stato bisogno. Ci ha pensato il palmeirense Alan, che ha piazzato una tripletta più che convincente. Gli altri gol, del Vascaìno Paulinho e di Lincoln, anch'egli del Flamengo. Sugli spalti, 12.089 spettatori, ammutoliti dalla pioggia di gol, ma comunque soddisfatti per la qualificazione al mondiale che si svolgerà in India, il prossimo ottobre. Oltre a Brasile e Cile, qualificate anche Paraguay e Colombia. È difficile fare un nome solo in questo torneo considerato il cammino del Brasile che in 9 partite ha ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi con 24 gol fatti e 3 subiti. Vinicius Junior è l'esponente della generazione che gode anche dell'estro di Alan, altro giovane più che promettente, giovane del Palmeiras, il migliore nella vittoria sul Cile. Nella partita precedente, suoi gli assist per Vinicius, che ha realizzato una doppietta. L'attaccante del Flamengo, considerato il nuovo Neymar, prossimo obiettivo del calcio europeo (su di lui ci sono Barcellona e Real Madrid) oltre a essere il miglior marcatore del torneo, è stato anche nominato stella del Sudamericano Under 17.