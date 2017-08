Altro Calcio Stoke City, la polizia sfotte: "Cerchiamo Ozil, l'avete visto?"

Oltre al danno la beffa. L'Arsenal cade 1-0 contro lo Stoke City nonostante una gara tutta all'attacco e sui social i tifosi Gunners si sfogano scrivendo alla polizia della cittadina inglese: "Vorrei segnalare una rapina" scrive qualcuno e la polizia gli risponde per le rime. "Scusate per il ritardo, ma stavamo cercando una persona dispersa. Per caso avete visto Özil?". E poi ancora: "Mister Wenger ci ha aiutati nella nostra indagine, ma ha dichiarato di non averlo mai visto". Dopo alcune risposte piccate dei tifosi dell'Arsenal, ecco poi il saluto finale del Dipartimento di polizia di Stoke: "Ci rivediamo l'anno prossimo, sempre che voi non retrocediate"...