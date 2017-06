Altro Calcio Steven Zhang esalta il settore giovanile: "Orgoglio e onore"

"Orgoglio e onore. Grazie a tutti". Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter, celebra su Instagram le vittorie del settore giovanile nerazzurro che quest'anno si è aggiudicato i campionati Under 19, Under 18 e Under 17. Lo fa pubblicando un collage delle foto dei festeggiamenti delle tre squadre, una tripletta storica. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il budget per i giovani il prossimo anno sforerà i 10 milioni attuali.