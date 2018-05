Altro Calcio Stella Rossa, il bus scoperto prende fuoco colpito da fumogeni

La Stella Rossa torna campione di Serbia e a Belgrado, come sempre, i festeggiamenti sono particolarmente pirotecnici. A volte un po' troppo: il bus scoperto della squadra ha preso fuoco mentre percorreva le strade della città: colpa di fumogeni lanciati evidentemente senza le dovute precauzioni da qualche tifoso su di giri. Per fortuna non ci sono state conseguenze, a parte lo spavento.