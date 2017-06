Altro Calcio Stadi, i 7 più belli da visitare una volta nella vita

Mentre a Roma ancora si discute sulla realizzazione del nuovo stadio giallorosso, ecco per tutti gli appassionati di sport, per i curiosi, per chi semplicemente ama le architetture maestose e futuristiche, la classifica dell'Ansa dei sette stadi in attività più belli, che meriterebbero almeno una visita una volta nella vita.