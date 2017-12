Altro Calcio Sporting Lisbona, maglia con i nomi in braille

Domenica 3 dicembre ricorreva la giornata internazionale delle persone con disabilità e lo Sporting Lisbona, venerdì contro la Belenenses (match vinto 1-0), ha voluto mostrare il proprio supporto scendendo in campo con maglie speciali. I nomi dei giocatori erano in rilievo in codice braille così come il logo della squadra.