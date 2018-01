Altro Calcio Spartak Mosca nella bufera, il club accusato di razzismo

Clamoroso autogol dei social manager dello Spartak Mosca. Il club russo allenato da Massimo Carrera in cui milita anche l'ex Milan Luiz Adriano è finito in una vera e propria bufera social a causa di un post apparso (e poco dopo rimosso) sull'account Twitter ufficiale del club. "Ecco come il cioccolato si scioglie al sole" ha incredibilmente scritto, con tanto di emoji di tre barrette di cioccolato, lo Spartak a commento di un video in cui si vedono Luiz Adriano a due suoi compagni di colore fare stretching. Dopo ore di polemiche, alimentate dall'associazione antirazzismo "Kick it out", il tweet è stato rimosso. La società moscovita era stata coinvolta in un caso di discriminazione anche a dicembre: il giovane del Liverpool Rhian Brewster aveva denunciato di aver subito insulti razzisti da parte degli avversari durante la gara di Youth League.