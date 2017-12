Altro Calcio Spartak Mosca, la dottoressa Gameeva: "Astinenza prima delle gare"

Dalle foto che posta sui social, si direbbe che Victoria Gameeva, medico dello staff dello Spartak Mosca, sia una donna che ama piacere al pubblico, di sicuro ai propri followers. Le sue parole, forse, piaceranno un po' meno agli atleti, anche se, a giudicare dai risultati della scorsa stagione, con lo Spartak Mosca campione di Russia, magari i suoi consigli qualche effetto positivo lo hanno avuto: "Da un punto di vista medico - ha spiegato - il sesso stimola l’abilità di lavorare solo nelle donne. Nelle arti marziali una donna può combattere appena 5-10 minuti dopo aver fatto sesso e i risultati sono migliori. Ma funziona al contrario negli uomini. Loro dovrebbero evitare il sesso due o tre giorni prima delle partite di calcio". Chissà se Luiz Adriano e compagni la ascoltano. Di sicuro lei non li asseconda: "Non voglio nessun tipo di relazione con i calciatori, se non un rapporto medico-paziente".