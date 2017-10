Altro Calcio Sparta Praga, i tifosi contestano Stramaccioni

Tempi duri per Andrea Stramaccioni in Repubblica Ceca. I tifosi dello Sparta Praga hanno lasciato vuota la curva nell'ultima partita contro il Tepice (poi vinta) esponendo anche lo striscione "Arrivederci Stramaccioni" con la faccia dell'ex Inter sbarrata. Lo 0-3 nel derby, il -8 dalla vetta dopo otto partite di campionato e l'uscita nei preliminari di Europa League hanno compromesso il rapporto tra tifoseria e allenatore, forse in modo irrimediabile.