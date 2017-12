Altro Calcio Sparta Praga, i tifosi cacciano Strama: biglietto aereo per l'Italia

L’avventura di Andrea Stramaccioni sulla panchina dello Sparta Praga è iniziata male, proseguita peggio e potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. I tifosi hanno fin da subito preso di mira l'ex tecnico dell'Inter, che non è mai riuscito a conquistarli e ora si ritrova al quinto posto in campionato dopo essere stato eliminato anche dalla coppa di lega. Dopo lo striscione di settembre con la scritta "Arrivederci", questa volta la contestazione ha raggiunto il picco massimo e una delegazione di 10 tifosi ha consegnato personalmente al tecnico una maglia speciale con il classico “Arrivederci” e un biglietto aereo di sola andata per l’Italia.