Spagna, Arbeloa contro Piqué: "Chi semina vento..."

Arbeloa contro Piqué: "Chi semina vento..."

Duro messaggio di Alvaro Arbeloa contro l'ex compagno di Nazionale Gerard Piqué, al centro dell’attenzione per le recenti dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa in merito al referendum per l’indipendenza della Catalogna. L'ex terzino, ritiratosi al termine della passata stagione, ha rivolto un duro attacco attraverso Twitter al centrale del Barxcellona, che è stato in passato anche suo compagno in Nazionale: “È facile non rispettare nessuna persona che hai davanti e poi chiedere rispetto per te. Chi semina vento, raccoglie tempesta”.