Altro Calcio Sorteggio Mondiale, differita e censura in Iran

Differita di 30 secondi e scene censurate: in Iran non hanno visto lo stesso sorteggio mondiale andato in onda in tutti i paesi del globo terrestre e in particolare nei 32 che parteciperanno quest'estate alla competizione. Colpa di Maria Komandnaya e di Alisou, rispettivamente la giornalista che ha presentato la cerimonia con Lineker e della cantante ospite della cerimonia stessa. I vestiti indossati dalla due donne (in particolare dall'artista) potevano creare problemi secondo la cultura e la religione locale, così la tv iraniana ha deciso, come già fece nel 2013 per la presenza di Fernanda Lima, di ritardare l'emissione del segnale in modo da poter tagliare alcune scene. L'Iran è finito nel gruppo con Portogallo, Spagna e Marocco.