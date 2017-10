Altro Calcio Sorpresa Ronaldo: annuncia il nome della figlia su Instagram

Cristiano Ronaldo di solito non è particolarmente attivo sui social network, ma stavolta il fenomeno portoghese del Real Madrid ha sorpreso tutti annunciando con una diretta Instagram il nome della prima figlia che avrà con l'attuale compagna, Georgina Rodriguez, e che nascerà a novembre. "Io ho scelto il primo nome, mentre Gio ha scelto il secondo, si chiamerà Alana Martina. Penso che sia un bellissimo nome" ha detto il quattro volte Pallone d'Oro. Poco dopo la pubblicazione però, non si sa per quale motivo, il portoghese ha cancellato il post dal proprio profilo Instagram.