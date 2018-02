Altro Calcio Sorpresa, Osvaldo torna in campo: giocherà nel campionato senior

A due anni dal ritiro dal calcio professionistico, Pablo Daniel Osvaldo si riallaccia gli scarpini e torna in campo. Il bomber musicista che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Inter e Juventus e che gira l'Argentina in tour con la banda rock 'Barrio Viejo', ha accettato la proposta del Talleres de Remedios de Escalada, formazione che milita nella Primera C (quarta divisione argentina di calcio) dove sono 'cresciuti' Javier Zanetti e German Denis. C'è una particolarità però, perché Osvaldo giocherà nel campionato "senior", ossia quello dedicato ai calciatori più avanti con l'età. Il livello non è dilettantistico, ma certamente niente di paragonabile allo stress del calcio professionistico che Osvaldo ha assaggiato negli anni in cui ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra. Osvaldo ha giocato la sua ultima partita ufficiale con il Boca Juniors nel maggio del 2016 in casa degli uruguaiani del Nacional in Copa Libertadores.