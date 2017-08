Altro Calcio Sorpresa Ibrahimovic, sarà il protagonista di un videogioco

"Nuovo gioco, nuove regole", recita il criptico post su Twitter di Zlatan Ibrahimovic, accompagnato da un'immagine del suo avatar digitale con un'armatura. Un annuncio a sorpresa da parte dello svedese, che però non ha nulla a che fare con il calciomercato: a fare chiarezza è infatti il quotidiano svedese 'Expressen', che rivela che Ibra nell'autunno 2016 ha acquistato una quota del 12,5% della casa di videogiochi svedese Isbit Games e che Zlatan, in virtù di una collaborazione con quest'ultima, sarà il protagonista del nuovo videogioco in prossima uscita. Di cosa si tratterà? "Presto sveleremo tutto", ha detto il CEO e fondatore di Isbit Games, Markus Koos, ad 'Expressen'.