Altro Calcio Sorpresa all'Old Trafford: ecco due Ibrahimovic

Simpatico siparietto all'Old Trafford: mentre Manchester United e Leicester si affrontavano in campo, uno spettatore ha fatto invasione di campo puntando deciso verso Zlatan Ibrahimovic. Il motivo è presto svelato, sembrava il sosia dello svedese! Anche se non alto quanto il numero 9 dei Red Devils e con una pettinatura di qualche tempo fa (baffi e coda), la somiglianza è incredibile. Tanto che, prima di essere portato via dalla sicurezza, pure Zlatan - quello vero - si è fatto una risata!