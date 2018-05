Altro Calcio Siviglia rinasce senza Montella, Mourinho fa un regalo al Brighton

Notte di anticipi nel calcio estero: il Manchester United, forse già con la testa alla finale di FA Cup del 19 maggio, perde sul campo del Brighton regalando agli avversari tre punti che servono alla salvezza aritmetica. Decide un gol di Gross nella ripresa. In Liga il Siviglia torna a vincere dopo due mesi in campionato e festeggia nel modo migliore il debutto di Caparros in panchina: con Montella, nelle ultime otto gare, gli andalusi avevano raccolto tre punti con altrettanti pareggi e 5 sconfitte, contro la Real Sociedad basta un rigore generoso trasformato da Banega per rilanciarli al settimo posto, in zona Europa League.