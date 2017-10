Altro Calcio Siviglia-Leganes rinviata alle 22:30 per il forte caldo previsto...

Siviglia-Leganes si giocherà sabato alle 22:30 invece che alle 16:15, come era inizialmente previsto. LaLiga ha infatti accettato la richiesta dei biancorossi che hanno chiesto di scendere in campo più tardi a causa... del meteo. Nella città andalusa per il 28 ottobre sono infatti previsti 32 gradi, troppi per i Rojiblancos. "Ci è già capitato di giocare in condizioni simili contro il Malaga ed era successo anche al Betis. Hanno capito che è meglio ritardare la partita" ha sottolineato il presidente José Castro Carmona.