Siria, sogno Mondiale ancora possibile

Grande festa nelle strade di Damasco: il 2-2 della Siria contro l'Iran (già qualificato), in un match che andava anche oltre lo sport, vale il playoff contro la terza qualificata del gruppo B dei gironi asiatici per Russia 2018, cioè l'Australia. Al Somah eroe siriano: il gol al 93' vale la migliore differenza reti che elimina l'Uzbekistan e manda la selezione di esuli che gioca sempre in trasferta e ha perso quasi 40 giocatori (uccisi dal regime di Assad) a giocare il primo step per il Mondiale. Se contro l'Australia andasse bene, si passerebbe alla sfida contro la quarta della zona centro-americana: Usa, Honduras e Panama. Poi, il pass per la Russia: la Siria sogna ancora.