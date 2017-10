Altro Calcio Siria, addio al sogno Mondiale: l'Australia vince 2-1

Finisce il sogno mondiale per la Siria. L'Australia vince 2-1 il ritorno del playoff della zona asiatica (1-1 all'andata), qualificandosi per lo spareggio contro la quarta classificata del girone Concacaf. La squadra di Hakeem passa in vantaggio al 6' con Al Soma e viene raggiunta sette minuti dopo da Cahill. Ai supplementari la Siria rimane in dieci per l'espulsione di Al Mawas (doppia ammonizione) e al 109' il gol di Cahill manda avanti i 'Socceroos', che per andare in Russia affronteranno, a meno di clamorose sorprese, Panama o Honduras.